Britische Polizei nimmt Klimaaktivisten fest

London. Britische Klimaaktivisten haben auf der Londoner Ringautobahn »M 25« erneut den Verkehr blockiert. Man habe elf Beteiligte festgenommen, teilte die Polizei in Kent am Mittwoch morgen mit. Aktivistinnen und Aktivisten von »Insulate Britain« hatten zuvor einen Kreisverkehr blockiert. Die Gruppe fordert die flächendeckende Wärmeisolierung von Häusern in Großbritannien. (dpa/jW)