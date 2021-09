Mindestens 30 Tote in Gefängnis in Ecuador

Quito. Bei Ausschreitungen in einem Gefängnis in Ecuador sind mindestens 30 Menschen getötet und mehr als 40 weitere verletzt worden. Die ecuadorianische Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein, wie sie am Dienstag (Ortszeit) über Twitter mitteilte. Die Behörden hatten die Zahl der Toten bei dem Vorfall in einer Haftanstalt in der Hafenstadt Guayaquil zunächst mit 24 angegeben. Nach Angaben des örtlichen Polizeichefs Fausto Buenaño waren an den Ausschreitungen mit Schusswaffen und Granaten bewaffnete Häftlinge beteiligt. (AFP/jW)