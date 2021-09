Litauen und Lettland bauen Grenzzaun zu Belarus

Vilnius. Litauen hat an seiner Grenze zu Belarus mit dem Bau eines 508 Kilometer langen Zauns begonnen, der die Einreise von Flüchtlingen verhindern soll. Eine Baufirma habe in einem Abschnitt bei Druskininkai in der Nähe des Dreiländerecks zu Belarus und Polen mit dem Auslegen von Stacheldrahtrollen angefangen, teilte die litauische Regierung am Mittwoch mit. Auch im benachbarten Lettland laufen die Arbeiten für den Bau eines Zauns zu Belarus. Das Innenministerium in Riga vergab am Mittwoch den Auftrag dazu – er soll bis spätestens 2024 errichtet werden. (dpa/jW)