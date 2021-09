Pjöngjang: Test mit Hyperschallrakete

Pjöngjang. Der von Nordkorea am Dienstag getestete Flugkörper war eigenen Angaben zufolge eine neu entwickelte sogenannte Hyperschallrakete. Das berichtete die Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch. Die nordkoreanische Akademie für Verteidigungswissenschaften habe die »Hwasong-8«-Rakete von der Provinz Chagang aus abgefeuert. Die neue Waffe habe für die Selbstverteidigungsfähigkeiten strategische Bedeutung, hieß es weiter. Mit Hyperschall werden Geschwindigkeiten oberhalb der fünffachen Schallgeschwindigkeit bezeichnet, also rund 6.180 Kilometer pro Stunde. (dpa/jW)