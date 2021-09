Westbank: Prozess gegen Einsatzkräfte

Ramallah. Die palästinensischen Justizbehörden haben 14 Mitglieder der Einsatzkräfte offiziell wegen des gewaltsamen Todes eines Kritikers des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas angeklagt. Wie der Sprecher der palästinensischen Sicherheitsdienste, Talal Dweikat, am Montag mitteilte, wird den Beschuldigten vorgeworfen, den Tod des Aktivisten Nisar Banat verursacht zu haben. Banat war kurz nach seiner Festnahme am 24. Juni in Dura bei Hebron gestorben. Nach Angaben von Dweikat wird den 14 Beamten vorgeworfen, Banat geschlagen und misshandelt zu haben. Dessen Tod hatte heftige Proteste ausgelöst, die palästinensische Verwaltung setzte einen Ausschuss ein, der den Tod Banats untersuchen soll. Dweikat teilte mit, die Untersuchung sei an ein Militärgericht übertragen worden. (AFP/jW)