Vermögenssteuer: Chefs drohen mit Kürzungen

Berlin. Konzernchefs haben ihren Widerstand gegen eine Vermögenssteuer bekräftigt. »Die Diskussion über Steuererhöhungen verunsichert die Familienunternehmen«, erklärte am Montag Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen und Politik, in Berlin. Falls die Vermögenssteuer eingeführt würde, würden rund 60 Prozent der Familienunternehmen ihre Investitionen kürzen oder sogar ganz einstellen, drohte Kirchdörfer. Die Familienunternehmen sähen die Notwendigkeit für »Sparmaßnahmen« in den öffentlichen Haushalten. (dpa/jW)