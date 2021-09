Nach IAEA-Bericht: USA drohen Iran

Wien. Die USA haben dem Iran mit diplomatischer Vergeltung gedroht, sollte ein vereinbarter Zugang zu einer Werkstatt im TESA-Komplex in Karadsch nicht gewährt werden. »Wir sind zutiefst beunruhigt über die Weigerung des Irans, der IAEA den notwendigen Zugang zur Wartung ihrer Überwachungsausrüstung zu gewähren, wie es in der gemeinsamen Erklärung vom 12. September zwischen der IAEA und dem Iran vereinbart wurde«, hieß es am Montag in einem Schreiben an die Internationale Atomenergiebehörde in Wien. Am Sonntag hatte IAEA-Chef Rafael Grossi erklärt, Teheran habe den Zugang zu den Anlagen wie vereinbart ermöglicht, der Zutritt zu der Werkstatt sei aber verwehrt worden. (Reuters/jW)