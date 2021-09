Zahl der Ferienflüge seit Pandemie halbiert

Berlin. In den Sommerferien haben 28,6 Millionen Reisende einen deutschen Flughafen als Start- oder Zielpunkt genutzt, teilte der Flughafenverband ADV am Sonnabend mit. Das entspreche zwar einem Plus von 14,9 Millionen Passagieren gegenüber der Sommerferienzeit 2020. Es waren aber nur gut halb so viele Fluggäste wie 2019, also vor der Coronakrise. (dpa/jW)