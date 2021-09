Deutsche Post erhöht Paketpreise

Düsseldorf. Die Post-Tochter DHL Paket schraubt ihre Preise für Geschäftskunden in die Höhe. Gestiegene Transport- und Personalkosten machten den Schritt vom 1. Januar an erforderlich, teilte der Bonner Konzern am Freitag mit. Die Preiserhöhung betreffe in besonderem Maße schwere Paketsendungen über 20 Kilogramm. Die Preise für den DHL-Paketversand durch Privatkunden blieben aber unverändert. Die Post dürfte indes auch bei anderen Produkten an der Preisschraube drehen. Bereits im kommenden Jahr könnte das Briefporto für die Verbraucher in Deutschland steigen. (Reuters/jW)