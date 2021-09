Abramowitsch 2.0

Paramaribo. Mit 60 Jahren und 198 Tagen hat sich Surinams Vize­präsident Ronnie Brunswijk im Concacaf-League-Achtelfinale zum ältesten Fußballer in einem internationalen Vereinswettbewerb aufgeschwungen. Der Vertreter von Staatspräsident Chandrikapersad Santokhi stellte den Rekord bei der 0:6-Hinspielpleite von Inter Moengotapoe gegen CD Olimpia aus Honduras auf. Brunswijks 54minütiger Einsatz in der Begegnung als Inter-Kapitän dürfte allerdings kaum in Zusammenhang mit seinen Qualitäten als Stürmer stehen: Der Verein gehört dem Politiker. (sid/jW)