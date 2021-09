Lizenz zum Stehen

London. Die Fußballvereine der englischen Premier League und der zweitklassigen Championship dürfen ab dem 1. Januar 2022 unter bestimmten Voraussetzungen eine begrenzte Anzahl von Stehplätzen im Stadion anbieten. Das gab die für Sicherheit in Fußballstadien zuständige Sports Grounds Safety Authority am Mittwoch bekannt. Der Schritt ist Teil eines Pilotprojekts, die Klubs müssen sich bis zum 6. Oktober bewerben. Sofern eine Lizenz erteilt wird, gilt sie bis zum Saisonende. Seit Jahren wird in England über eine Wiedereinführung von Stehplätzen diskutiert. Seit mehr als 25 Jahren sind sie dort gesetzlich verboten. (dpa/jW)