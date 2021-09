Neu erschienen

Forum Wissenschaft

In der Zeitschrift des Bundes demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (BdWi) kritisiert Christiane Fuchs die bayerische Hochschulreform. »Studium und Lehre« hätten im »Hochschulinnovationsgesetz« einen »relativ geringen Stellenwert«, dafür gebe es »wesentliche Veränderungen« in bezug auf Bildungsgebühren. Hinsichtlich der Gremienstruktur ist die Gewährleistung der Mehrheit von Lehrstuhlinhabern »die einzige konkrete Vorgabe«. Carlotta Kühnemann und Jonathan Dreusch versuchen sich an einer kritischen Bilanz von 50 Jahren BAföG: Das System funktioniere, »weil sehr viele Studierende stillschweigend akzeptieren, dass sie weder von ihren Eltern ausreichend unterstützt werden (können) noch jemals genügend BAföG erhalten werden«. Schwerpunkt des Heftes ist diesmal »Wissenschaft im ›globalen Süden‹«. Yvonne Franke schreibt über »postkoloniale Forschungsrealitäten«, Andrés Musacchio über das argentinische Wissenschaftssystem in der »multiplen Krise«, Cord Eberspächer über China in »Eigenwahrnehmung und Außensicht«. (jW)

Forum Wissenschaft, Jg. 38/Nr. 3, 75 Seiten, acht Euro, Bezug: Forum Wissenschaft, Gisselberger Str. 7, 35037 Marburg, E-Mail: forum@bdwi.de

Graswurzelrevolution

Im aktuellen Heft der Graswurzelrevolution anaylsiert Stephan Ruderer den »Verfassungsprozess in Chile«. Jean-Christoph Angaut schreibt über die »praktische Utopie Gustav Landauers«. Lou Marin beschäftigt sich mit den »Erscheinungen des weltweiten Zusammenbruchs« und den Thesen der »französischen Kollapsologie«. Dominik Wetzel schreibt über ein besetztes Haus in der Tübinger Gartenstraße. (jW)

Graswurzelrevolution, Jg. 50/Nr. 461, 24 Seiten, 3,80 Euro, Bezug: Verlag Graswurzelrevolution, Abo und Vertrieb, Vaubanal­lee 2, 79100 Freiburg, E-Mail: abo@graswurzel.net

Welttrends

Im Schwerpunkt des Septemberheftes der Welttrends geht es um die US-Außenpolitik nach dem Amtsantritt der Biden-Administration. Georges Hallermayer schreibt über die Afrikapolitik der USA: »Neues Orchester, alte Instrumente«. Ali Fathollah-Nejad untersucht die »neue Iranpolitik«. Erhard Crome analysiert den »Hegemonialkampf im Weltsystem«. (jW)

Welttrends. Das außenpolitische Journal, Nr. 179/September 2021, 72 Seiten, 5,80 Euro, Bezug: Welttrends, Medienhaus Babelsberg, August-Bebel-Str. 26–52, 14482 Potsdam, E-Mail: bestellung@welttrends.de