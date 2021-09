Wenige Teilnehmer bei Demo am US-Kapitol

Washington. Wenige hundert Demonstranten haben am Sonnabend nahe dem US-Kapitol an einer Solidaritätskundgebung für die nach der Erstürmung des Kapitols im Januar festgenommenen Angreifer teilgenommen. Die Organisatoren der »Justice for J6«-Demo hatten eine Genehmigung für 700 Teilnehmer, tatsächlich kamen jedoch wesentlich weniger Demonstranten. Die Zahl der Einsatzkräfte und Journalisten war deutlich höher als die der Teilnehmer. Vier Personen wurden nach Polizeiangaben im Umfeld des Kapitols festgenommen, darunter zwei wegen Waffenbesitzes. Rund um das Gelände des Kapitols war ein Sicherheitszaun errichtet worden, die Polizisten im Einsatz trugen Schutzausrüstung. Zudem waren mehrere gepanzerte Fahrzeuge vor Ort. (AFP/jW)