»Unteilbar«-Demo in Rostock

Rostock. An einer Demonstration des Bündnisses »Unteilbar MV« haben am Sonnabend nach Angaben der Veranstalter etwa 2.000 Menschen teilgenommen. Die Polizei sprach von rund 1.000 Teilnehmern. Bei der nach eigenen Angaben größten politischen Versammlung im Vorfeld der Landtagswahl am Sonntag wurde für Chancengleichheit, Klimaschutz und gegen jede Form von Diskriminierung, Faschismus und Hass demonstriert. An dem Bündnis sind mehr als 200 Organisationen, Initiativen, Vereinen und Einzelpersonen aus Mecklenburg-Vorpommern beteiligt. (dpa/jW)