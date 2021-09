Holocaustdenkmal in Niederlanden eingeweiht

Amsterdam. Nach einem jahrelangen Rechtsstreit ist in Amsterdam das Nationale Holocaustdenkmal eingeweiht worden. König Willem-Alexander enthüllte am Sonntag das »Namenmonument«, das auf Initiative des niederländischen Auschwitz-Komitees errichtet worden war. Es ist das erste Denkmal des Landes, das namentlich an alle 102.000 niederländischen Juden sowie Sinti und Roma erinnert, die von den deutschen Faschisten während des Zweiten Weltkrieges ermordet worden waren. Anwohner hatten zuvor versucht, vor Gericht das Denkmal zu verhindern. (dpa/jW)