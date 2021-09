China will Handelspakt CPTPP beitreten

Beijing. China hat die Aufnahme in das »transpazifische Freihandelsabkommen« CPTPP beantragt. Japan, das dieses Jahr den Vorsitz hat, kündigte an, mit den anderen Mitgliedstaaten über den Antrag zu beraten, sagte Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura am Freitag. Das 2018 in Kraft getretene CPTPP wurde bislang von elf Staaten unterzeichnet, darunter Kanada, Mexiko, Australien und Neuseeland. Vorläufer war das TPP-Abkommen, das aber scheiterte, als sich die USA 2017 unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump aus ihm zurückzogen. Das TPP galt als wichtiges wirtschaftliches Gegengewicht zu Chinas wachsendem regionalen Einfluss. (Reuters/jW)