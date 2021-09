Wahl-App von Nawalny entfernt

Moskau. Die russische Regierung hat die Entfernung einer Wahlempfehlungs-App der russischen Opposition durch die US-Konzerne Google und Apple begrüßt. »Diese Applikation ist in unserem Land illegal«, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, am Freitag. Beide Plattformen hätten von Moskau Anordnungen erhalten, sich an die russischen Gesetze zu halten. Rechtzeitig zu Beginn der Parlamentswahl am Freitag war die App »Smart Voting« des inhaftierten Oppositionellen Alexej Nawalny aus den App-Stores der beiden US-Konzerne verschwunden. (AFP/jW)