Leningrader Blockade: Zahlung für Überlebende

St. Petersburg. Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine Einmalzahlung von 50.000 Rubel (etwa 590 Euro) für Überlebende der Leningrader Blockade im Zweiten Weltkrieg angeordnet. Der Kreml begründete das am Freitag mit dem 80. Jahrestag der Eröffnung der sogenannten Straße des Lebens. So wurde die Fluchtroute über den Ladogasee genannt, über die zwischen 1941 und 1944 immer wieder Bewohner des von der deutschen Wehrmacht belagerten Leningrad, das heute wieder St. Petersburg heißt, in Sicherheit gebracht wurden. Während der rund 900tägigen Belagerung starb Historikern zufolge mehr als eine Million Menschen. (dpa/jW)