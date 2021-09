Immer mehr Hilfskräfte in der Altenpflege

Düsseldorf. Das Personal in der Altenpflege besteht einem Medienbericht zufolge inzwischen etwa zur Hälfte aus Hilfskräften. Seit 2012 sei deren Anteil um rund drei Prozentpunkte auf 48,8 Prozent gestiegen, zugleich sei der Anteil der Fachkräfte in ähnlicher Größenordnung auf nur noch 49,7 Prozent gesunken, berichtete die Rheinische Post in ihrer Donnerstagausgabe. Die übrigen 1,5 Prozent seien Spezialisten. Das Blatt berief sich dabei auf unveröffentlichte Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA), die die Bundestagsfraktion der Partei Die Linke angefordert habe. (jW)