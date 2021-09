IG Metall ruft zu Warnstreiks bei Airbus auf

Hamburg. Im Streit um den geplanten Umbau des europäischen Luftfahrtkonzerns Airbus ruft die IG Metall an diesem Freitag zu Warnstreiks und Kundgebungen bei Airbus und dem Tochterunternehmen Premium Aerotec auf. Geplant seien Arbeitsniederlegungen teilweise über mehrere Schichten, etwa in Hamburg und Augsburg bis zum nächsten Morgen, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. Kundgebungen soll es in den Airbus-Werken Bremen, Hamburg und Stade sowie bei Aerotec in Varel und Augsburg geben. Die IG Metall reagiert damit auf die festgefahrenen Verhandlungen über die Zukunft der Standorte. (AFP/jW)