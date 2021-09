Genialer Streitschlichter

New York. Im Konflikt um gleiche Bezahlung von Männern und Frauen in den Fußballnationalmannschaften der USA hat der US-Verband einen Vorschlag gemacht. Nach den am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Vorstellungen soll es zukünftig identische Tarifverträge für das Männer- und Frauenteam geben. Bislang verhandelten beide Mannschaften ihre Vereinbarungen unabhängig voneinander. Der Tarifvertrag der Männer ist seit Dezember 2018 ausgelaufen, der der Frauen gilt noch bis Ende des Jahres. (dpa/jW)