Ab jetzt Babysitter

Cottbus. Der viermalige Olympiateilnehmer Maximilian Levy hat seinen Rücktritt vom Bahnradsport angekündigt und wird 2022 Bundestrainer der Junioren. »Ich habe mich entschieden, nicht mehr an den kommenden Europa- und Weltmeisterschaften teilzunehmen und zum Jahresende meine Karriere zu beenden«, schrieb der 34jährige auf Instagram. Bei den Spielen in Tokio hatte Levy seine vierte Olympiamedaille verpasst. 2012 in London gewann er Silber im Keirin, 2008 und 2012 jeweils Bronze im Teamsprint. Bei Weltmeisterschaften sicherte sich Levy zehn Medaillen, darunter vier goldene. (sid/jW)