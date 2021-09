Mexiko-Stadt: Bürgermeisterin lässt Kolumbus-Statue entfernen

Guillermo Gutierrez/Zuma Press/dpa Nicht mehr lange am angestammten Ort: Kolumbus-Statue in Mexiko-Stadt

Mexiko-Stadt. Eine Statue von Christoph Kolumbus im Zentrum von Mexiko-Stadt soll durch ein Denkmal zu Ehren indigener Frauen ersetzt werden. Das teilte die Bürgermeisterin der mexikanischen Hauptstadt, Claudia Sheinbaum, am Sonntag (Ortszeit) mit. Die linke Politikerin begründete den Schritt mit der Rolle des genuesischen Seefahrers in spanischen Diensten in der Kolonialgeschichte Amerikas. Die Satue soll laut Sheinbaum nicht ganz aus dem Stadtbild verschwinden, sondern an einem anderen, weniger prominenten Ort – dem kleinen Amerika-Park im Stadtteil Polanco – wieder aufgestellt werden. Die neue Statue soll bis Ende des Jahres fertig sein und den Namen »Tlalli« tragen – das bedeutet »Land« in der Azteken-Sprache Náhuatl.

Die Kolumbus-Figur stand seit 1877 an der Prachtstraße Paseo de la Reforma. Sie wurde bereits im vergangenen Oktober entfernt – um sie zu restaurieren, hieß es damals. Zuvor hatten Aktivisten gedroht, sie am 12. Oktober vom Sockel zu stoßen. An diesem Tag wird in zahlreichen Ländern in Amerika der Ankunft von Kolumbus 1492 in der »Neuen Welt« gedacht. Kolumbus (1451-1506) wird häufig als »Entdecker Amerikas« bezeichnet. Die mit seinen Reisen verbundene Gewalt gegen die Ureinwohner sowie sein Beitrag zum transatlantischen Sklavenhandel werden dabei aber oft nicht thematisiert. (dpa/jW)