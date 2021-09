Schweinehalter erzielen geringere Erlöse

Hannover. Ein knappes Jahr nach dem ersten Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland sind die Schweinehalter unter deutlichen Preisdruck geraten. Torsten Staack, Geschäftsführer der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN), sagte am Sonntag gegenüber dpa, derzeit fehlten den Landwirten pro Schwein rund 50 Euro Erlös. Dabei sei das Angebot an Schlachtschweinen so gering wie zuletzt 2007. (dpa/jW)