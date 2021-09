BDI drängt auf Koalition gegen China

Berlin. Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) fordert von der Bundesregierung ein schärferes Vorgehen im Umgang mit China: »Wer vom freien Zugang zu unserem Markt weiter profitieren will, muss sich an Grundregeln halten und auch seinen eigenen Markt öffnen«, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm am Sonntag zu dpa. »Ich bin optimistisch, dass sich eine internationale Koalition für den richtigen Umgang mit Peking schmieden lässt«, sagte Russwurm. Innerhalb der EU sei der Konsens relativ breit, auch mit den USA sowie Ländern wie Australien, Neuseeland, Japan und Kanada gebe es große Übereinstimmung. (dpa/jW)