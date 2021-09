Exporte aus der BRD leicht gestiegen

Wiesbaden. Deutsche Konzerne haben auch im Juli wieder mehr Waren ins Ausland verkauft als vor der Coronakrise. Im Vergleich zum Vormonat Juni legten die Exporte um 0,5 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich zum coronabedingt niedrigen Wert vom Juli 2020 betrug das Plus 12,4 Prozent; verglichen mit Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Einschränkungen durch die Pandemie in Deutschland, lagen die Ausfuhren um 1,6 Prozent höher. (AFP/jW)