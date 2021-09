Verlässliche Pferde

Hagen. Die deutsche Dressurequipe hat bei der EM in Hagen am Teutoburger Wald zum 25. Mal seit 1965 den Titel in der Mannschaftswertung gewonnen. Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Wernd mit Dalera, Rekordeuropameisterin Isabell Werth mit Weihegold, Dorothee Schneider mit Faustus und Helen Langehanenberg mit Annabelle machten den Hattrick nach Göteborg 2017 und Rotterdam 2019 perfekt und verwiesen Großbritannien und Dänemark auf die Plätze. (sid/jW)