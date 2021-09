Aufrüstung: China weist Vorwurf der NATO zurück

Beijing. China hat den Vorwurf von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, die Volksrepublik rüste drastisch auf, zurückgewiesen. Außenamtssprecher Wang Wenbin äußerte am Dienstag vor der Presse in Beijing »ernste Sorge und den entschiedenen Widerstand dagegen, dass die NATO die atomare Bedrohung durch China hochspielt«. Die Volksrepublik verfolge eine defensive Nuklearstrategie, das Land halte seine Atomwaffen auf einem »für seine nationale Sicherheit notwendigen Minimum«. Stoltenberg hatte am Vortag bei einer in Kopenhagen organisierten Konferenz des Kriegsbündnisses seine »Sorge« über den Bau neuer Raketensilos durch China geäußert. (dpa/jW)