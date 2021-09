Türkei: Gülen-Anhänger festgenommen

Istanbul. Türkische Behörden haben die Festnahme von 240 mutmaßlichen Mitgliedern der Gülen-Bewegung in der Türkei sowie in Nordzypern angeordnet. 151 der Verdächtigen seien bereits verhaftet worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Neben aktiven und ehemaligen Soldaten seien darunter auch Militärschüler, die nach dem Putschversuch 2016 der Militärschule verwiesen worden seien. Ankara macht den islamischen Prediger Fethullah Gülen für den Umsturzversuch verantwortlich. (dpa/jW)