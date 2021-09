Bundestag beschließt Hilfe für Flutopfer

Berlin. Der Bundestag hat am Dienstag den milliardenschweren Hilfsfonds für die Opfer der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli im Westen Deutschlands beschlossen. Für den Wiederaufbau sollen in den nächsten Jahren rund 30 Milliarden Euro ausgezahlt werden. Um eine Pleitewelle zu verhindern, soll außerdem bis Ende Januar 2022 die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags für Firmen ausgesetzt werden, die wegen der Flut in finanzielle Not geraten sind – solange die betroffenen Unternehmen »ernsthafte Finanzierungs- oder Sanierungsverhandlungen« führen und dadurch begründete Aussichten auf Sanierung bestehen. (dpa/jW)