Taliban präsentieren erste Kabinettsmitglieder

Kabul. Die islamistischen Taliban haben drei Wochen nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan erste Mitglieder ihrer Regierung vorgestellt. Mullah Mohammed Hassan Achund werde an der Spitze der neuen Regierung stehen, sagte Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid am Dienstag in Kabul. Taliban-Mitbegründer Abdul Ghani Baradar werde sein Stellvertreter. Zuvor hatte es in Kabul die bislang größte Demonstration gegen die Taliban-Herrschaft seit deren Machtübernahme gegeben. Hunderte Männer wie Frauen zogen durch die Innenstadt und kritisierten dabei vor allem das Nachbarland Pakistan, dem sie Einmischung zugunsten der Taliban vorwarfen. (dpa/jW)