Herbert ist zurück

Köln. Der Kanadier Gordon Herbert ist neuer Basketballbundestrainer und soll das Nationalteam als Nachfolger von Henrik Rödl bei der EM 2022 zum Erfolg führen. Der langjährige Chefcoach der Skyliners Frankfurt erhält einen Vertrag bis 2023, das gab der Deutsche Basketballbund (DBB) am Montag im Rahmen der Vorstellung am Verbandssitz in Hagen bekannt. Der Basketballehrer aus Penticton, British Columbia, war dreimal Trainer der Skyliners, die er 2004 zum Meistertitel führte – zuletzt von 2013 bis 2019. Seither arbeitete er als Assistenztrainer von Nationalcoach Nick Nurse in Kanada. (sid/jW)