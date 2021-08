Deutsche Bahn: GDL weitet Streiks aus

Frankfurt am Main. Die Lokführergewerkschaft GDL will den Zugverkehr der Deutschen Bahn ab Mittwoch nachmittag erneut lahmlegen. Im Personenverkehr soll der dritte Streik am Donnerstag um zwei Uhr beginnen, am Dienstag um zwei Uhr enden und damit der bisher längste sein. Das teilte die GDL am Montag in Frankfurt mit. »Das ist eine der längsten Arbeitskampfmaßnahmen, die wir durchführen, und zwar absichtlich«, sagte GDL-Chef Claus Weselsky. Ein unbefristeter Streik stehe aber nicht zur Debatte. »Die Deutsche Bahn (DB) bewegt sich weiterhin keinen Millimeter im von ihr selbst verschuldeten Tarifkonflikt. Sie strebt kein echtes Einlenken an, sondern hält in voller Absicht an ihrem strikten Verweigerungskurs fest«, erklärte die Lokführergewerkschaft. Dabei nehme der Konzern ganz bewusst wirtschaftliche Nachteile und die Belastung der Reisenden in Kauf. (Reuters/jW)