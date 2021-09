Historische Dimensionen

Tokio. Die 16. Paralympischen Sommerspiele sind am Sonntag im Olympiastadion von Tokio mit einer bunten Feier zu Ende gegangen. Um 22.02 Uhr (Ortszeit) erlosch unter den Augen von Japans Kronprinz Akishino das paralympische Feuer, das in 180 Tagen bei den Winterspielen in Peking (4. bis 13. März 2022) wieder entzündet wird. Die nächsten Sommer-Paralympics finden 2024 in Paris statt. Andrew Parsons, Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), sprach zum Abschluss pathetisch von »historischen Dimensionen«. »Es wurde phantastischer Sport geboten, in allen möglichen Sportarten wurden Weltrekorde gebrochen. Das ist ein Beweis dafür, dass die paralympische Bewegung stärker ist als je zuvor«, betonte Parsons. (sid/jW)