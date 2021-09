Sachsen-Anhalt: SPD für »schwarz-rot-gelb«

Magdeburg. Die SPD-Basis in Sachsen-Anhalt hat sich für eine Koalition mit CDU und FDP entschieden. In einem Mitgliederentscheid stimmten 63,4 Prozent der Teilnehmer dafür, wie SPD-Spitzenkandidatin Katja Pähle am Sonnabend erklärte. Vom 16. August bis letzten Freitag hatten alle Mitglieder des SPD-Landesverbands per Briefwahl über den Koalitionsvertrag abstimmen können. Die CDU verkündet am kommenden Donnerstag das Ergebnis ihrer Basisbefragung. Die FDP stimmt auf einem außerordentlichen Landesparteitag am Sonnabend kommender Woche über den Koalitionsvertrag ab. Anfang August einigten sich CDU, SPD und FDP auf die Bildung einer »schwarz-rot-gelben« Koalition. (AFP/jW)