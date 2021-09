Hanau: Vorentscheidung für Mahnmal noch im September

Hanau. Noch diesem Monat soll die Vorentscheidung für das Mahnmal in Hanau zum Gedenken an die neun Opfer des rassistischen Anschlags vor eineinhalb Jahren fallen. Am Sonnabend stellte die Stadt die verbliebenen fünf Entwürfe vor, die in der engeren Auswahl dafür sind. In Bildern und einem Film sind die Modelle seit Sonntag im Internet zu sehen sein. Ein 43jähriger Deutscher hatte am 19. Februar 2020 neun Menschen in Hanau aus rassistischen Motiven erschossen, bevor er mutmaßlich seine Mutter und sich selbst tötete. (dpa/jW)