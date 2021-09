Frankfurt am Main. Im Kampf gegen die Coronapandemie startet der Deutsche Fußballbund (DFB) gemeinsam mit seinen Regional- und Landesverbänden eine Impfkampagne. So werden beim WM-Qualifikationsspiel der Nationalmannschaft gegen Armenien am Sonntag in Stuttgart zwei Impfbusse am Stadion zum Einsatz kommen. »Nur im Team können wir die Coronapandemie überstehen – indem jeder für sich und seine Mitmenschen Verantwortung übernimmt«, sagte Bundestrainer Hansi Flick: »Impfen ist unser sicherster und schnellster Weg zurück zur Normalität. Lasst ihn uns alle gemeinsam gehen.« Beim WM-Qualifikationsspiel der Frauen gegen Serbien am 21. September in Chemnitz wird ebenfalls ein Impfbus vor Ort sein. Weitere Impfaktionen sind für die übrigen Heimländerspiele der Männer, Frauen und U 21 bis Jahresende in Prüfung und Planung. (sid/jW)