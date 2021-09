Türkische Wirtschaft hat zugelegt

Istanbul. Die türkische Wirtschaft ist im Frühjahr leicht gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg zwischen April und Juni um 0,9 Prozent im Verhältnis zum Vorquartal, wie das nationale Statistikamt am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ging es kräftig um 21,7 Prozent nach oben, nach einem Plus von 7,2 Prozent Anfang 2021. Die türkische Wirtschaft hatte im vergangenen Jahr um 1,8 Prozent zugelegt und schaffte damit als eine der wenigen weltweit in der Coronakrise Wachstum. (Reuters/jW)