USAID: TPLF plündern Hilfsgüter in Äthiopien

Addis Abeba. Die Kämpfer der »Volksbefreiungsfront von Tigray« (TPLF) sollen im umkämpften Norden Äthiopiens Lagerhäuser mit Hilfsgütern geplündert haben. Diesen Vorwurf erhob Sean Jones, Leiter der US-Behörde für Entwicklungszusammenarbeit (USAID) in Äthiopien im Staatsfernsehen am späten Dienstag abend. Die TPLF sei opportunistisch und habe in der Region Amhara jedes Lager geplündert, sagte Jones. Die TPLF hat ihren Kampf gegen die Zentralregierung in den vergangenen Wochen auf die Nachbarregionen Afar und Amhara ausgeweitet. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind mehr als 5,2 Millionen Menschen im Norden des Landes auf humanitäre Hilfe angewiesen, mehr als 400.000 sind vom Hungertod bedroht. (dpa/jW)