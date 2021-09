»Sea-Eye 4«-Crew rettet 29 Bootsflüchtlinge

Rom. Die freiwilligen Helfer der Regensburger Hilfsorganisation Sea-Eye haben 29 Menschen im zentralen Mittelmeer aus Seenot gerettet. Die Crew der »Sea-Eye 4« habe die Menschen am frühen Morgen in einem überfüllten Holzboot entdeckt, schrieb die Organisation auf Twitter am Mittwoch. Unter ihnen seien viele Minderjährige und Schwangere. Die Bootsflüchtlinge hätten keine Möglichkeit gehabt, Hilfssignale zu senden, sagte eine Organisationssprecherin der dpa. Die »Sea-Eye 4« war vor wenigen Tagen ins zentrale Mittelmeer zu einer weiteren Mission aufgebrochen. Zuvor hatten die italienischen Behörden das Schiff wochenlang festgesetzt, weil sie unter anderem nach Sea-Eye-Angaben die Abwasser- und Müllentsorgungskapazitäten an Bord beanstandet hatten. Italienische Medien berichteten am Mittwoch zudem, dass Dienstag nacht 191 Menschen von sieben Booten gerettet worden seien. (dpa/Reuters/jW)