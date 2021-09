Israel lockert Blockade von Gazastreifen

Tel Aviv. Angesichts anhaltender Proteste an der Grenze zum Gazastreifen hat Israel eine weitere Lockerung der Auflagen für das palästinensische Küstengebiet angekündigt. »Es wurde entschieden, die Fischereizone vor dem Gazastreifen auf 15 Seemeilen auszuweiten und den Kerem-Schalom-Übergang vollständig für den Waren- und Güterverkehr zu öffnen«, teilte die israelische Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete (COGAT) am Mittwoch mit. Die COGAT kündigte weiter die Erhöhung der Wasserversorgung für den Gazastreifen um fünf Millionen Kubikmeter an. Außerdem sollen 7.000 statt nur 2.000 Händler den Erez-Übergang passieren dürfen. (AFP/jW)