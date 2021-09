Ex-ETA-Chef in Frankreich freigesprochen

Paris. Der frühere Anführer der baskischen Untergrundorganisation ETA, Josu Urrutikoetxea, ist am Mittwoch in Paris vom Verdacht freigesprochen worden, zwischen 2011 und 2013 heimlich von Frankreich aus für die Unabhängigkeit des Baskenlandes gekämpft zu haben. Die französische Justiz hob damit ein Urteil von 2017 auf, in dem Urrutikoetxea wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung in Abwesenheit zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Mitte September muss er sich erneut vor der französischen Justiz verantworten. Dabei geht es um seine ETA-Mitgliedschaft in den Jahren 2002 bis 2005. (dpa/jW)