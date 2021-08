Längst überfällig

Reykjavik. Der Präsident des isländischen Fußballverbands KSI, Gudni Bergsson, hat seinen Rücktritt angekündigt. Das teilte der Verband am Sonntag abend per Twitter mit. Weitere Details sollten folgen, hieß es. Hintergrund ist laut dem isländischen Rundfunksender RUV die Kritik am Fußballverband, trotz der Vorwürfe wegen sexueller Belästigung von ehemaligen und aktuellen Nationalspielern untätig geblieben zu sein. Bergsson ist seit 2017 Präsident. (dpa/jW)