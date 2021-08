Kuba: Vakzin von Sinopharm eingesetzt

Cienfuegos. Mitten in seiner bisher schlimmsten Phase der Pandemie hat Kuba mit dem chinesischen Vakzin von Sinopharm erstmals einen ausländischen Impfstoff gegen das Coronavirus eingesetzt. In der Provinz Cienfuegos begann am Sonntag (Ortszeit) eine Impfkampagne, bei der erwachsenen Einwohnern in Abständen von je 21 Tagen zwei Dosen des Sinopharm-Mittels und abschließend eine Dose des in Kuba entwickelten Vakzins »Soberana plus« verabreicht werden sollen, wie Staatsmedien berichteten. Kuba hatte demnach eine Spende aus China erhalten. Bisher wurde nur mit den selbst entwickelten Vakzinen »Soberana 02« und »Soberana plus« sowie »Abdala« geimpft. (dpa/jW)