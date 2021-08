Hamburger Hafen steigert Warenumschlag

Hamburg. Nach dem deutlichen Rückgang im Coronajahr 2020 stieg der Güterumschlag im Hamburger Hafen wieder. Im ersten Halbjahr erhöhte sich der Containerumschlag um 5,5 Prozent auf 4,3 Millionen Standardcontainer, wie der »Hafen Hamburg Marketing e. V.« am Montag mitteilte. Beim Massengut stieg der Umschlag um 3,3 Prozent auf 19,3 Millionen Tonnen, so dass in den ersten sechs Monaten insgesamt 63,5 Millionen Tonnen Waren abgefertigt wurden. (dpa/jW)