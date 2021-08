Weiter Abbau von Ausbildungsstellen

Frankfurt am Main. Jeder vierte Ausbildungsbetrieb erwartetet offenbar zum Jahresende 2021, noch weniger Nachwuchskräfte unter Vertrag zu haben als zum Jahresende 2020. Damals reduzierten bereits 28 Prozent aller mittelständischen Ausbildungsunternehmen ihre Plätze für Auszubildende, wie die staatliche Förderbank KfW am Montag erklärte. An deren Erhebung hatten sich zwischen Februar und Juni rund 11.400 mittelständische Unternehmen beteiligt. Lediglich eine Minderheit von 15 Prozent rechne in diesem Jahr mit einem Anstieg der Ausbildungszahlen, 2020 waren es noch 19 Prozent. (AFP/jW)