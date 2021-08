Israelischer Polizist erliegt Verletzungen

Tel Aviv. Neun Tage nach Zusammenstößen an der Grenze zum Gazastreifen ist ein dabei verletzter israelischer Polizist gestorben. Der Scharfschütze sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Beamte war am 21. August angeschossen worden. Bei den Zusammenstößen am Grenzzaun zwischen dem Gazastreifen und Israel waren rund 40 Menschen verletzt worden. Die israelische Armee hatte nach eigenen Angaben das Feuer eröffnet, als palästinensische Demonstranten Brandsätze warfen und versuchten, über den Zaun zu klettern. Auch zwei Palästinenser starben in der vergangenen Woche. (AFP/jW)