Hussein Amirabdollahian neuer Außenminister des Iran

Vahid Salemi/AP

Teheran. Das iranische Parlament hat am Mittwoch Hussein Amirabdollahian als neuen Außenminister des Landes bestätigt. Der 57jährige war bereits unter drei verschiedenen Präsidenten im Außenministerium als Vizeminister und Generaldirektor tätig. In den vergangenen acht Jahren war das Außenministerium für die Atomverhandlungen mit dem »Westen« zuständig, davor jedoch der Sicherheitsrat. Präsident Ebrahim Raisi wird sich in den nächsten Tagen zwischen den beiden entscheiden. (dpa/jW)