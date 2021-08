TU Darmstadt: Sieben Menschen mit Vergiftungserscheinungen

Andreas Arnold/dpa Gebäude der TU Darmstadt

Darmstadt. Sieben Menschen haben am Montag an der Technischen Universität Darmstadt möglicherweise durch Lebensmittel schwere gesundheitliche Probleme bis hin zu Vergiftungserscheinungen erlitten. Bei einer Person sei die Situation vorübergehend kritisch gewesen, sie sei mittlerweile aber wieder stabil, sagte ein Polizeisprecher. Sechs Menschen mussten in einem Krankenhaus versorgt werden. Alle seien in einem Haus der Universität gewesen und hätten dort verschiedene Getränke oder Lebensmittel konsumiert. Die Ermittlungen dauerten am Montag abend an. (dpa/jW)