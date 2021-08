Chinas E-Autoproduzent Nio will in BRD-Markt

Frankfurt am Main. Der chinesische Elektroautobauer Nio sieht große Absatzchancen in der BRD. »Deutschland ist hochinteressant für uns. Wir wollen den deutschen Kunden so schnell wie möglich unsere Autos anbieten«, sagte Nio-Gründer William Li der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Der Verkaufsbeginn in Deutschland solle spätestens im vierten Quartal 2022 erfolgen. Als neuen Europachef habe sein Unternehmen den früheren Deutschland-Geschäftsführer des Onlinewohnungsvermittlers Airbnb, Alexander Schwarz, verpflichtet. (Reuters/jW)